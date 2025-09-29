日本はエジプトに2-0で白星発進

U-20日本代表は現地時間9月27日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025の初戦で、エジプト代表に2-0で勝利した。

アフリカメディアは日本について「エジプト代表に落ち着かせる余地を与えなかった」と称賛している。

試合序盤は日本が主導権を奪うと前半26分、縦パスを受けた齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）がペナルティーエリア内で倒されて、PKを獲得。これをキャプテンの市原吏音（RB大宮アルディージャ）が決め、1点リードで折り返す。後半3分には、市原のロングフィードを受けた齋藤がスライディングでパスを送ると、石井久継（湘南ベルマーレ）がペナルティアーク付近から右足で豪快なミドルシュート。ゴール右下に突き刺さり、貴重な追加点を挙げ完勝で最高のスタートを切った。

対戦国となったアフリカメディアの「FOOT AFRICA」は「エジプトが厳しいスタート」と見出しを打ち、「日本に０-２で敗れるという残念な結果でスタートした。有望なメンバー構成にもかかわらず、主導権を握るのに苦労した」と報じ、「エジプトはグループAで厳しい戦いを強いられる。次節がグループ順位を左右する一戦となるかもしれない」と、ニュージーランド代表との対戦が重要な試合になると言及した。

また、「AFRICAN FOOTBALL」は「日本は試合の大部分を支配し、エジプトは90分間でわずか1本の枠内シュートしか放てなかった」と、「AFRICA TOP SPORTS」も「エジプトは苦戦のスタート。日本が試合を通してボールを支配し、エジプトに試合を落ち着かせる余地を与えなかった」と、戦いぶりを評価している。

日本はこのあと現地時間30日にチリ、10月3日にニュージーランドと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）