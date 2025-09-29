マンチェスター・ユナイテッド女子の宮澤ひなたがスーパーゴール

マンチェスター・ユナイテッドの日本女子代表MF宮澤ひなたが、9月28日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第4節のリバプール戦で、スーパーゴールを決めた。

この試合にボランチとして先発出場した宮澤は、前半4分に右サイド深くから上げたクロスをDFがクリアーする。この浮き球に反応した宮澤は左足でダイレクトシュートを放った。相手GKは反応することができずにボールは左ポストを叩き、ゴールに決まった。前半アディショナルタイムにも追加点を挙げたユナイテッドは、2-0でリバプールに勝利した。

この宮澤の衝撃的なゴールには「なんというゴール！」「素晴らしい」「すごい弾丸シュート」「ゴラッソ！」「今、ユナイテッドで唯一の喜びを与えてくれるチーム」「シーズンを通して素晴らしい。深い位置でプレーしていても」「スーペルゴラッソ決めてた」「彼女はロールロイスだ」「すべてのプレーを簡単にこなすIQの高い選手」「本当に素晴らしいゴールだった」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）