《NEW》か、かんっわいいーーッッ♡【ファミマ】の「スヌーピーコラボ」がアツい

【ファミリーマート】では今「スヌーピーコラボ」が賑わいを見せている様子。【PEANUTS（ピーナッツ）】のコミック誕生75周年をお祝いする新作商品は、ドリンク・スイーツ・パン系と幅広くラインナップ。キャラデザインの可愛いパッケージと共に、心ときめくようなひとときを楽しんでみて。

蜂蜜入りで飲みやすそうな「ルーシーのレモネード」

鮮やかなイエローが映える、ルーシー & スヌーピーの可愛いパッケージ。さっぱりとしたレモネードは、気分をスッキリさせたい時にぴったりです。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「蜂蜜入りでドリンクは結構甘め」らしく、レモンの風味とのバランスの取れた味わいが楽しめて、飲みやすさも感じられるかも。

クランチをたっぷりのせた「スヌーピー チョコケーキドーナツ」

サングラス姿のスヌーピーと、ウッドストックが描かれたパッケージ。ネイビー × イエローの少しレトロチックな配色もキュートです。バター風味のクランチがトッピングされており、食感が癖になるかも。食べ応えのあるおやつが欲しい時に選んでみてはいかが？

チョコチップ入りの贅沢感！「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」

ロールケーキを持ったチャーリー・ブラウンと共に、スヌーピーやウッドストックの姿もある賑やかで可愛らしいパッケージ。細長い生地には、チョコチップ入りのバナナ風味クリームが入った贅沢仕様で、食感が良いアクセントになりそうです。バナナのフルーティーな風味で食べやすいかも。

2個入りでシェアもおすすめ！「スヌーピー クッキー & クリームサンド」

帽子がファミマカラーになった、コラボならではのスヌーピーが目印のパッケージ。お料理に勤しむ姿がとってもキュートです。クッキー & クリーム味のサンドイッチは、2個入りで誰かとシェアするのも良さそう。公式サイトによれば「ざくざく食感」が楽しめるらしく、お腹を満たしたいおやつにうってつけです。

