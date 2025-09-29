伊東純也がFKで同点弾

KRCヘンクは現地時間9月28日、ジュピラー・プロ・リーグ第8節でシント＝トロイデンと対戦し2-1で勝利した。

日本代表MF伊東純也はスタメン出場したなか、直接フリーキックを決め、ファンからは「そんな事も出来るの？」と話題を呼んでいる。

今季ヘンクへ3年ぶりの古巣復帰となった伊東は、8月28日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）のプレーオフで復帰後初ゴールを記録し、前節のロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズ戦でリーグ初ゴールを決めた。

そんななかで迎えたシント＝トロイデンとの一戦は、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤諒太郎、FW後藤啓介が先発し、伊東と合わせて計7人の日本人選手がスタメン出場となった。

0-1で迎えた後半12分に、敵陣左サイドで得たFKのキッカーを伊東が務めると、クロス性のボールがそのままゴールネットを揺らして、ヘンクが1-1に追いついた。鋭く落ちながら絶妙なコースへ決めたFKにファンからは「見事」「すご」「えぐすぎ」「10番らしい仕事」「何回見ても最高」「うますぎる」「やっばい」「針に糸通すような美しいキック」「伊東純也ってFKも蹴れるの知らなかった」「何度見ても痺れる」「キックの精度高すぎ」とさまざまなコメントが寄せられている。

試合はその後ヘンクが逆転勝利を収めた。伊東はこれでリーグ戦2試合連続ゴールと好調を維持しているが、W杯イヤーにどれほどの活躍を見せるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）