格闘技イベントで大乱闘、SNSで近況報告

格闘技・PRIDEなどで活躍した49歳のヴァンダレイ・シウバ（ブラジル）が、母国で行われた格闘技イベント後、乱入者のパンチを浴び“失神KO”。インスタグラムで公開した近況報告では、右目が大きく腫れあがった痛々しい姿を露わにしている。

騒動が起きたのは現地27日、サンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチ。シウバは、元世界2階級制覇王者の50歳、アセリノ・フレイタス（ブラジル）とのボクシング形式の一戦に臨んだ。

だが試合はシウバの度重なる反則行為で中止に。結果に納得しない両陣営がリング内に入り乱れる格好となった。お互いに徐々にヒートアップすると大乱闘が勃発。仲裁を試みたシウバは、乱入者に右の一発を食らい仰向けに倒れこみ、意識を失ったようだった。

失神KO劇から1日を経て、インスタグラムには、自身の顔面を晒した動画をアップし近況を報告。大きく腫れあがった右目は塞がり、内出血も見られる。動画ではサムアップポーズを見せたが、なんとも痛々しい状態だ。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」は「シウバはこの打撃で鼻を骨折し、地元の病院で顔面を縫合したことを、彼のセコンドで元UFCヘビー級王者ファブリシオ・ヴェウドゥムがSNSで明らかにした」と、負傷の詳細を報じている。

さらに「ブラジルのメディアは、シウバを襲ったのはフレイタスの息子、ラファエル・フレイタスだと報じた」とも言及。2018年9月以来、約7年ぶりの一戦だったが、散々な結末となってしまった。



