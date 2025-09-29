インスタグラムで発表

フィギュアスケート女子で2019、20年の全日本選手権を連覇している紀平梨花（トヨタ自動車）が29日、自身のインスタグラムでアイスダンスに挑戦することを電撃発表した。西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成。「これからも夢に向かって全力で取り組んで参ります」などと意気込んだ。

紀平は自身のインスタグラムに西山との2ショット写真や練習動画などを投稿。「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。私はアイスダンスに挑戦します」と電撃発表した。

「この挑戦を後押ししてくれた家族や所属先、スポンサーの皆様、私にもう一つのスケート人生の機会をくれた西山真瑚さんには感謝しています」と続け、「これからも夢に向かって全力で取り組んで参ります」と意気込んだ。

西山も同じく自身のインスタグラムを更新。「紀平梨花さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。紀平さんと共にアイスダンスに取り組めることを嬉しく思います。家族や所属先の理解と共に、目指すべきものがハッキリしているので、最大級の努力で、二人の目標を掴み取りたいです」とつづっている。

紀平はシニアデビューとなった2018-19シーズンにいきなりGPファイナルを制覇。その勢いのまま同シーズンから四大陸選手権を連覇、さらに19、20年の全日本選手権も連覇した。故障に苦しみ、昨季まで2シーズン連続全休していた。

西山は2023年に田中梓沙とカップルを結成。“あずしん”の愛称で親しまれ、結成1年目から全日本選手権2位に。昨季もグランプリ（GP）シリーズ・NHK杯、四大陸選手権などに出場した。今年2月のアジア大会では銅メダルを獲得している。7月にインスタグラムでカップル解消を報告。田中は競技からの引退も報告していた。



