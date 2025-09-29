70代とは思えぬ肉体が話題！ レジェンド・スティングが見せた″神対応″と元バンドへの”拒絶反応”

「ポリス」メンバーとは裁判で係争中

９月中旬、東京駅の前でファンに取り囲まれていたのは、ロック界の“生ける伝説”スティング（73）だ。

全国５都市を回る、２年半ぶりとなるジャパンツアー『STING 3.0 JAPAN TOUR 2025』で来日中だったスティング。この日は前日までの東京公演を終え、別会場へ移動のため東京駅に現れたところを、待っていたファンに取り囲まれたというわけだ。

ジャケット下の白いTシャツの胸の辺りは筋肉で隆起し、肌の血色もすこぶるいい。ファンを目の前にしても、ニコリともせずに、クールでポーカーフェイスなところは相変わらずだが、駅前のローターリーや、新幹線のホームなど、日本のファンからサインを求められれば、一切拒まずに応じていた。

しかし、自身がかつて所属したポリス時代のグッズやパンフレットを差し出すファンを前にするととの対応は激変。さらにクールな声で、

「No Police（ノー ポリス）」

と言い、サインを拒否。自身のソロ活動や今回のアルバムにのみサインする徹底ぶりだった。

『THE POLICE（ポリス）』は、’70年代後半から’80年代半ばにかけて活躍したイギリスのロックバンドで、トータルセールスは7500万枚以上。『ローリングストーン』誌が選ぶ「史上最も偉大なアーティスト」ランキングで70位にランクされている。しかし、英メディアによれば、現在スティングはポリスのかつてのメンバーたちから著作権料の支払いを巡って訴訟を起こされているという。

「原告は、ギタリストのアンディ・サマーズ（82）とドラマーのスチュワート・コープランド（73）です。２人は代表曲『Every Breath You Take（見つめていたい）』を含むポリスの楽曲のデジタル利用により発生した収入に対する編曲料をスティングが２人に支払っていないと主張。その未払い額は数百万ドルを超えると見積もっています。

スティング本人はこの訴訟について言及していないものの、担当弁護士は『’16年に合意しており、これまで２人には大幅に過払いされている』と見解を示している。示談交渉も暗礁に乗り上げているといいます」（音楽雑誌記者）

今回のツアーでは、ポリス以来となるトリオの結成で、『見つめていたい』や『孤独のメッセージ』などポリス時代のヒット曲もセットリストに含まれていたが、『ポリス』メンバーでのライブが行われることは二度とないのかもしれない。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit