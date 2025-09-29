歌手の森高千里(56)が28日、自身のインスタグラムを更新。久々に広島でコンサートを行ったことを報告した。



【写真】いくつなっても定番スタイルは変わりません

「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 9月28日 広島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）終了しました！」と投稿。「コンサートで広島市に来るのは久しぶりでした。このホールではなんと32年ぶり！(以前は広島郵便貯金ホールという名称)」と記し、「ぶち暑かったよ～～！皆さんが声を出して踊って楽しんでいる姿、はっきり見えていました、大きな声援に力が沸きました。」と振り返った。



続けて「広島駅で路面電車がビルの2階に乗り入れるというので見に行ってきましたよー、日本初ということです。次から次へと人と電車が行き交っていて見ているだけでも楽しかったです。東京でもよく行くアンデルセンは、広島に旗艦店があるんですね。店内も広くて種類も豊富で今日もまたたくさん買っちゃいました～」とつづり、定番のミニスカ姿でのコンサートの模様や広島市内を散策する写真などを掲載。

「次は10月11日 東京 昭和女子大学 人見記念講堂 です！」とした。



フォロワーからは「広島公演も盛り上がって最近は、ますますパワフルなライブですね」、「笑顔がめっちゃ可愛い～素敵です」、「キレキレのパフォーマンスで最高の一時を過ごすことができました」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）