DVDもCDもメディアも全部再生！ USB給電のコンパクトプレーヤー

もっと気軽に好きな場所で動画を楽しめて、音楽の再生や録音ができる環境を整えたいなら、コンパクトで持ち運びやすく、電源を気にしなくても良いDVDプレーヤーがあると便利ですよね。

サンワダイレクトから、DVD・CDプレーヤー、音楽CDの録音、メディアプレーヤーの3WAY仕様で、動画も音楽も楽しむことができる小型DVD・CDプレーヤー・メディアプレーヤー「400-MEDI052」（7480円）が登場しました。

DVDディスクと同じくらいの持ち運びやすいサイズ感で、給電方式はUSB給電に対応。ACアダプタやカーチャージャー、モバイルバッテリーなど、様々な給電方法を選択できます。

テレビで映像や音楽を楽しみたい時は、USB電源に繋いでテレビに接続、ディスクを入れるだけの簡単3ステップで再生。操作は本体だけでなく、付属のリモコンで離れたところからでも操作でき、シンプルなボタン設計で誰でも使いやすい仕様です。

前回まで観ていた続きから再生できるレジューム再生機能に対応し、CPRM対応で地デジ録画DVDの再生も可能。さらにリージョンフリー設計なので、海外のディスクも楽しめます。

音楽CDからの録音は、CDの音声をmp3形式の音楽ファイルとしてmicroSDカード、USBメモリに録音することが可能。また、サイネージ用途とする場合、セッティングが簡単なだけでなく、導入費用を大幅に抑えられます。

家族と一緒にホームビデオや映画などを観たり、渋滞に巻き込まれた際はカーチャージャーに繋いでお子様の退屈しのぎに利用したなど、コンパクトで持ち運びやすく、使い方も簡単なコンパクトDVDプレイヤー「400-MEDI052」。気軽に動画や音楽を楽しめる1台です。

