脳腫瘍で闘病中であることを公表して20日──。神奈川県秦野市で開催される「第78回秦野たばこ祭」に参加する意向を示していた「LUNA SEA」の真矢（55）。祭りが開催された9月27日と28日の両日、車椅子姿で姿を現わした。

【写真】車椅子姿の真矢にぴったりと寄り添う石黒彩。ほっそりと痩せた印象の真矢の比較写真。他、高校時代の石黒の制服ルーズソックス姿など

頭には麦わら帽子を被り、法被に身を包んだ真矢は幾分か痩せたように見える。地元の住人や多くのファンから声援を受けながら、夫の車椅子にピッタリ寄り添って歩くのは元モーニング娘で妻の石黒彩（47）だった。スポーツ紙記者が語る。

「真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断を受け、これまでに7回の手術と抗がん剤治療、放射線治療を併用してライブ活動を続けてきたことをインスタグラムで明かしました。今年2月には、『LUNA SEA』結成35周年ツアー終了後にめまいで倒れて立てなくなってしまったそうです。そのまま体調は回復せず、脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が見つかった」

真矢は『LUNA SEA』公式サイトなどで《いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう》と綴っていた。

故郷の祭に笑顔で参加する真矢だが、「たばこ祭」には特別な思い入れがあったという。地元関係者が明かす。

「幼い頃から祭り好きだった真矢さんは6歳でバチを握り、ずっと太鼓を叩いていました。『LUNA SEA』でドラマーを務めるルーツとなったそうです。2023年からは『はだのふるさと大使』に就任し、『秦野たばこ祭』には3年連続で100万円を寄贈しています。ほかにも秦野市の数々のイベントに携わり、地元の活性化に貢献しています」

闘病中の真矢は「この通り元気ですので安心して思いっきり楽しんでください。今日はありがとう！ また来年も会いましょう」などと語り、詰めかけた多くの人からのエールが贈られた。

思い入れのある地元の祭りで、公の場に姿を見せた夫婦。妻も石黒も、地元の人々の声援に答えた。祭りに参加した地元住民が語る。

「真矢さんもLUNA SEAのメンバーもこのあたりの出身だから、みんなにとっては街のスター。今回も協賛で100万円寄付してくださっていますが、それくらい『秦野たばこ祭』や地元のことを気にかけてくれています。それだけに病気のことを公表した時は驚いたし、ショックでした。でも実際生で見て、思ったよりは元気だったので少しホッとしました。

彩ちゃんもほんと、しっかりしてますよね。公表せずに支え続けるなんて、そうそうできない。秦野で彩ちゃんのことを嫌いな人は1人もいませんよ。綺麗だし、それくらい人柄がいいです」

祭りに関わる複数の住民も、妻の石黒も地元で愛されていると証言していた。

「真矢さんは車椅子が必要なほど、体力が落ちています。脳腫瘍の影響で手元がおぼつかないため、スマホの顔認証を自力で行うのが難しかったり、以前と比べて身体の自由が利かなかったりしていますが、前向きに支えているのが彩さんです。自身のSNSでも『回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます』と、気丈に振る舞っています」（同前）

真矢の実兄もNEWSポストセブンの取材に、彼に寄り添う石黒に何度も感謝の言葉を口にしていた。

「最後に会ったのは去年の祭くらいだったけど、病気のことは知りませんでした。彩ちゃんも病気のことは私たちにあえて言わなかったんだと思う。だから、ウチの奥さんとも話したけど、（真矢が病気なのに、そんな気遣いもできて）凄いなぁと思いますよ。私は真矢に、ウチの奥さんは彩ちゃんに連絡して、詳細について話したり、やり取りしています。

彩ちゃんからは真矢の家族全員が一緒に写ったプライベート写真が送られてきました。献身的に真矢を支えてくれて、彼女には本当に感謝してます。『真矢も凄いけど、彩ちゃんはもっと凄いよね』と奥さんとも話しています」

撮影と挨拶を終えると、「真矢！」コールに包まれた真矢。地元の人々の言葉が闘病を続ける真矢と石黒の背中を押していた。