京都競馬場の開設１００周年を記念する植樹式が９月２９日、京都競馬場で行われた。式には農林水産省畜産局の長井俊彦局長、京都馬主協会の山田貢一会長理事、ＪＲＡの吉田正義理事長、ＪＲＡ京都競馬場の甲田啓場長が参加。京都競馬場の旧パドックの真ん中に植えられ、京都のシンボルとして長く親しまれた「クロガネモチ」の木が２本、ライスシャワー碑の横のスペースに植えられた。

京都での競馬自体は１９０８年から島原競馬場などで行われていたが、１９２５年に淀に競馬場が新設され、現在の京都競馬場に至る。

京都競馬は今週末の１０月４日から秋の開催がスタート。１１月３０日まで８週間にわたる開催で秋華賞（１０月１９日）、菊花賞（１０月２６日）、エリザベス女王杯（１１月１６日）、マイルＣＳ（１１月２３日）と４つのＧ１も行われる。

甲田啓・京都競馬場場長「京都競馬場は１９２５年１２月にここ淀の地に開設され、今年で１００周年を迎えることができました。これもひとえに、長年にわたり競馬を愛し、支え続けてくださったファンの皆様、地元の皆様、多くの関係者の方々のおかげと、心より感謝申し上げます。

本日、１００周年の記念として、ここに植樹を行いましたが、このクロガネモチの木が京都競馬場の新たな歴史の始まりを告げ、これから先の１００年も皆様に愛される競馬場として、あり続けることを願っております。

今後とも、京都競馬場は皆様に夢と感動をお届けできるよう、より一層の努力を重ねてまいります。引き続き、皆様の温かいご支援をお願い申し上げます」