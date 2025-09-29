◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３２節 Ｃ大阪１―２京都（２８日・ヨドコウ）

リーグ３位の京都がＣ大阪に競り勝ち、４試合ぶりの白星を手にした。首位・鹿島には勝ち点５差。者貴裁（チョウ・キジェ）監督は「全員で勝った勝利。監督として非常にうれしく思う」と、勝ち点３を誇った。

試合開始から球際の攻防が激しく繰り広げられた。前半１３分には、ＦＷラファエルエリアスがプレスをかけた際に右足を巻き込まれる形となり、約１０分後にＭＦ山田楓喜と交代。リーグ２位の得点数を誇るエースをアクシデントで欠く形となったが、勢い変わらず攻め込んだ。

同４４分には２試合ぶりの先発となったＭＦ松田天馬が得点。後半１２分にはＣＫから追いつかれ、カウンターなどで押し込まれる時間帯もあったが「あそこで『優勝』という文字を忘れていたらおそらくやられていましたが、彼らは僕が思っている以上に優勝したいと思ってピッチに立っていることがはっきり分かった」と、同３０分にはＦＷ長沢駿とＭＦレオゴメスを同時に投入するなど攻めの姿勢を保ったままはね返し続けた。

すると同４２分。山田のＣＫから長沢が頭を合わせて勝ち越し。途中交代の采配も的中し、そのまま試合終了となった。９月に入ってからの直近３試合は勝利なしだったが、１２日の広島戦（１△１、Ｅピース）、２３日の町田戦（１△１、サンガＳ）はいずれも試合終盤に追いついて積み上げ、「負けなかった」勝ち点１。この日も縦パスで攻撃のリズムを作り、守備でもＣ大阪が誇るブラジル人ＦＷたちを封じたＤＦ宮本優太は「この３試合前からなかなか勝てなくてしんどかったですけど、これまで積み上げてきたものがウソをついていないなというのは改めて感じた」と、粘ってこじ開けた勝利を誇った。

試合後、指揮官は「泣いても笑ってもあと６試合。我々より上の順位のチームとの対戦もありますし、シーズン前だとそういう話をしても『言っているだけだろう』と大きく捉えられなかったかもしれないですけど、僕も選手もクラブも、全員で頂点を目指してやることがきょうの試合で証明できたと思う」と、悲願達成へ改めて大号令をかけた。先発、途中出場、関係なし。チーム全員でラストスパートをかける。