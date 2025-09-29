歌手・華原朋美（５１）が３０周年記念コンサートでのオフショットをアップし、思いをつづった。

２９日までにインスタグラムを更新し、スタッフやファンにあいさつする動画を投稿。その上で「突然４０度を超える発熱があったり、寂しいけれど子供とは別部屋で寝るという事もありました」と明かし、「それに負けず子供はママ頑張って欲しい。沢山の方がママのお歌を聞きにきてくれるのを楽しみにしているから。楽しんで行こうよ。そう毎日の様に支えてもらいました。まだ６歳になったばかりです」と息子に力をもらったとつづった。

「ママは幸せだよ。ホント、今頃になってやっと２４公演全国ツアーからの９月９日を完走させる為にいつも優しく応援してくださるファンの皆様方に支えられてバンドの皆様やダンサーの皆様、そして照明さんや音響さん、私の家族に華原朋美を支えてくださった事を心から感謝の気持ちです。改めてありがとうございました」とメッセージ。

「今後、華原朋美ファンクラブサイトも少しづつ進めてまいります。お楽しみにしていてくださいさい。最高の３０周年記念コンサートをありがとうございました。華原朋美初となる２４公演のコンサートツアーにお越しくださった優しいファンの皆様にも最高の思い出を沢山ありがとうございました」と改めて感謝した。

動画の中の華原はピンクＴシャツを着たキュートな姿。過去に３０キロの減量も話題になった華原だが、近影を見たネットでは「若すぎる〜」「まさに昔の朋ちゃん！おかえりなさい」「久々に見たら別人なっててびっくり」「本当に可愛くて綺麗」「朋ちゃん可愛すぎる」「朋ちゃん痩せた！」「なんでこんな痩（や）せたんですか？」「昔と変わらない姿に感動です！！」「細いー！」「すごい」と驚きの声が上がっていた。