妻夫木聡×広瀬すず×窪田正孝×永山瑛太らキャスト集結 『宝島』を語り尽くすスペシャル映像
9月19日より全国377館で公開された映画『宝島』の公開を記念し、主演の妻夫木聡をはじめ広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥らキャストが集結したスペシャル座談会映像が解禁された。
【動画】『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル映像
今回の映像では、妻夫木が司会進行役を務め、広瀬、窪田、永山らとともに、規格外のスケールで行われた撮影の裏側を大放出。延べ2000人のエキストラが参加した「コザ暴動」シーンや、沖縄ロケで再現された迫力のデモシーンなど、ここでしか聞けない秘話が続々と明かされる。さらに、役作りへのこだわりや“沖縄方言愛”をめぐる熱い語り合いも繰り広げられた。
「共演者の意外な一面」をテーマにしたコーナーでは、映画デビューを果たした注目の若手俳優・栄莉弥が広瀬にまさかの“大胆告白”。赤面する広瀬を囲んで、「耳が赤くなってる！」「ただのファンじゃん！」と共演者からツッコミが飛ぶ一幕もあり、和やかな雰囲気で座談会は進む。
映像の後半では、一同が「人生の宝物になった」と口をそろえるほど、本作への熱い思いを吐露。キャスト陣の本音が凝縮された座談会映像は、鑑賞後の余韻を深めると同時に、これから作品を観る人にとっても期待を一層高める内容となっている。
