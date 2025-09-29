舞台『鋼の錬金術師』第3弾、来年2月上演 エドワード・エルリック役は一色洋平と廣野凌大のWキャストで続投
舞台『鋼の錬金術師』（ハガレン）の新作となる第3弾公演が、2026年2月に上演されることが決定した。脚本・演出は石丸さち子、エドワード・エルリック役は一色洋平と廣野凌大がWキャストで続投する。
【写真】雰囲気いい！舞台『ハガレン』主演の一色洋平＆廣野凌大
『鋼の錬金術師』（荒川弘氏）は、『月刊少年ガンガン』（スクウェア・エニックス）で2001年から2010年に渡り連載された人気漫画で、禁忌とされる人体錬成を行った2人の兄弟・エドワードとアルフォンスの物語。絶望の淵に立たされながらも、すべてを取り戻そうと決意した兄弟の冒険と成長を描いたダークファンタジー。
全世界シリーズ累計8000万部を突破しており、テレビアニメが2003年〜04年、09年〜10年に放送、山田涼介（Hey! Say! JUMP）主演で実写映画化もされた人気作品で、2023年に舞台化された。
