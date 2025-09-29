“MC初タッグ”SixTONES松村北斗＆松本若菜、とよた真帆＆田畑智子から学ぶ ポテトサラダと石の魅力を知る
6人組グループ・SixTONESの松村北斗と俳優の松本若菜がMCを務める、日本テレビ系トーク番組『情熱ナイトフィーバー』（後11：59〜深0：54）が、きょう29日深夜に放送される。
【番組カット】思わず熱中！石探しに熱中する松村北斗＆松本若菜
同番組では、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぎ、圧倒的にのめり込む“アネキゲスト”からその道の奥深さを学ぶ。“アネキ”たちが語る世界は、驚きと発見の連続。バラエティーMCで初タッグとなる松村と松本が、その情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩が、アネキゲストとして登場する。
実家が約300年続く老舗料亭の田畑は、幼少期から食べ親しみ、愛してやまないポテトサラダ（ポテサラ）への情熱を語り尽くす。「ポテサラ＋ポン酢＋ラー油＝餃子」という謎の方程式も登場。さらに、自慢の手作りポテサラをスタジオで実演し、松村と松本も試食する。最初は「ポテサラに全然興味ない」と言っていた松村だったが、田畑の情熱に触れるうちに、次第にその魅力に引き込まれていく。田畑は、「ポテサラのおかげで私が出せました」と語り、俳優業とポテサラがつながる“演じる”ことと“作る”ことの奥深いリンクを熱弁する。
鉱物に魅了されている、とよたは「石の上で私たち生きてますから」と語り、“石”という奥深い世界を語り尽くす。石の専門雑誌『愛石』で連載を持つほどの情熱を持つとよたが、自然が作る造形美に妄想を重ねる“水石”の魅力を紹介する。松村と松本も探石に挑戦。松本が「これきれいじゃない？」と手にした石に、思わず声が弾む場面も。拾った石に銘をつけるという“見立て”の発想に触れ、松村は「正直めちゃくちゃ興味持ちました」、松本は「ロマンだと思います」とその魅力に気づく。
