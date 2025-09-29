『氷の城壁』来年4月放送開始でPV解禁 メインキャストは永瀬アンナ、和泉風花、千葉翔也、猪股慧士
テレビアニメ『氷の城壁』が2026年4月からTBSほかにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、メインキャスト情報が公開され、氷川小雪役を永瀬アンナ、安曇美姫役を和泉風花、雨宮 湊役を千葉翔也、日野陽太役を猪股慧士が務める。
【動画】原作の雰囲気ばっちり！公開された『氷の城壁』PV
『氷の城壁』は、人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪が主人公で、幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れる。孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。
ティザービジュアルと共に公開されたPVは、人と接するのが苦手であるがゆえか人と距離を取ってしまい周囲から“怖い”と思われている主人公・氷川小雪の登場から始まる。
小雪の幼なじみで人気者の美姫、誰とでもすぐに打ち解ける湊、物腰が柔らかく穏やかな陽太が登場し、「合わない人と関わるぐらいなら……、1人になりたいけど」と口にしていた小雪が、彼ら3人と接するうちにどう変化していくのか。60秒の短い映像に魅力がぎゅっと詰まった期待が高まる内容になっている。
【動画】原作の雰囲気ばっちり！公開された『氷の城壁』PV
『氷の城壁』は、人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪が主人公で、幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れる。孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。
小雪の幼なじみで人気者の美姫、誰とでもすぐに打ち解ける湊、物腰が柔らかく穏やかな陽太が登場し、「合わない人と関わるぐらいなら……、1人になりたいけど」と口にしていた小雪が、彼ら3人と接するうちにどう変化していくのか。60秒の短い映像に魅力がぎゅっと詰まった期待が高まる内容になっている。