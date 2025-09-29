

不愉快な出来事が起こったときのマイナス感情は、早めに手放しましょう（写真：Taka／PIXTA）

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。

登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。

自分だって思い通りに動かせない

■お釈迦さまだって、これで苦しんだ

みなさん、「四苦八苦（しくはっく）」という言葉を聞いたことがあると思います。お釈迦さまが説く「人生の苦」の総称です。「四苦」は、生まれて、老いて、やがて病気になって死ぬ――「生老病死」という4つの苦しみです。生きとし生けるものはすべて、この四苦から逃れられません。

このほか4つの苦しみがあります。

愛別離苦（あいべつりく）愛する者と別れる苦しみ

怨憎会苦（おんぞうえく）怨み憎むことになる者とも出会ってしまう苦しみ

求不得苦（ぐふとっく）求めるものが得られない苦しみ

五蘊盛苦（ごうんじょうく）自分の心、体すら思い通りにならない苦しみ

先の四苦と合わせて「四苦八苦」といいます。

ここでフォーカスしたいのは「五蘊盛苦（ごうんじょうく）」です。お釈迦さまでさえ、「自分のことすら、自分の思い通りにならない」とおっしゃっているのですから、これは真理です。

それなのに、人は不遜にも「自分は思い通りに動かせる」と信じ、それどころか、ときに他人の行動さえも自分の思い通りにコントロールしようと考えるところがあります。

その思い込みから離れる必要があります。

たとえば「子育て」では、親は必死になって、子どもを自分の思い通りに動かそうとします。「子どもは親のいうことを聞くもの」「ちゃんといって聞かせれば、子どもはその通りに動くもの」という思い込みがあるのでしょう。でも、うまくいった試しはありません。

また上司の立場にある人は、自分の思い通り、指示通りに部下を動かそうとします。それをできることが、優秀なリーダーの証である、などと思っているのかもしれません。でもやはり、うまくいった試しはありません。

ほかにも、自分の思い通りに他人を動かそうとして、そうならないことにいら立つ人は、そこらじゅうにいます。パワハラ、セクハラ、モラハラ、カスハラなど、近年、社会問題になっているさまざまなハラスメントがそう。お釈迦さまの説く「五蘊盛苦」を受け入れることがいかに難しいかを物語るようです。

何が部下を変えたのか？

■「人を動かしたい」という執着から離れる

ですから、「自分の思い通りに人を動かしたい」と思うのは、もうやめましょう。苦しむだけです。その執着から離れて、まずは「自分の思い通りに動かせる人は、自分を含めて誰もいない」ということを深く理解しましょう。

それが、対等な人間関係、快適な関係をつくる第一歩になります。そのうえで、自分の「ありよう」を見つめ直してください。

ここで1つ、質問です。

「入社当初は斜に構えて上司の指示通りに動かなかった人が、上司が指導方法を変えたことで、見違えるくらい責任感を持って、まじめに仕事をするようになった」と仮定して、何が部下を変えたと思いますか？

上司の部下に対する接し方や指導方法なのか。それとも上司が「部下を変えたい」と熱意を持って指導したからなのか――。

ふつうはこの二択のどちらかだと答えるでしょうけど、私はそのどちらでもないと考えます。

上司が自分自身の「ありよう」を変えた、そのことに尽きるでしょう。たとえば、

「真摯に、またほこりを持って仕事に向き合う」

「日々やる気満々」

「楽しそうに仕事をしている」

「部下を信頼して仕事を任せ、助けを求められたら全力で応える」

「失敗の責任は一身に引き受ける」

……そこに「上司のありよう」を見るのです。

そういう上司なら、部下は自然とその「ありよう」に感化されるでしょう。つまり極端な話、「ありよう」がしっかりしていれば、「やりよう」はどうだっていいのです。

上司と部下であれ、親子、兄弟、友人など、あらゆる人間関係に小手先のテクニックは不要です。

苦しみは自分の内側でつくられる

■あの人への怒りが「恨み」に変わる前に

誰かに不愉快なことを言われたり、されたりすると、怒りとか、悔しさ、つらさ、悲しみなどのマイナス感情がふつふつと湧き上がってくるものです。この思いから離れるのは、なかなか難しい。けれども、そのマイナス感情を何度もぶり返さないようにすることは可能です。

不愉快な出来事というのは、仏教では「第一の矢」と呼びます。

この「第一の矢」は、自分の外から放たれて、自分の胸にグサリと刺さります。当然「痛い」と感じます。

けれどもその後、たとえば電車に乗っているときとか、お酒を飲んでいるとき、夜眠るときなどに「ちくしょう、あいつ、覚えてろよ」などと、イヤな思いを新たにする。それによって生じる痛みは、外から飛んできた矢によるものでしょうか。

違います。自分で自分の心に放った矢によるものなのです。

このように、自分で自分の心にグサグサと突き立てる矢を「第二の矢」「第三の矢」「第四の矢」……と呼びます。それは、他人から放たれた「第一の矢」とはまったく異なるものです。

苦しみというのは、自分の内側でつくられるのです。

実際、誰かの言動によって痛みを覚えた場合、苦しむのは自分自身です。これは、人間特有の反応かもしれません。うちの飼い犬のモモに「モモはダメなヤツだなあ」といっても、モモはうれしそうにシッポを振っていますから。

また、痛みや苦しみというのは、牛が食べ物を反芻するように繰り返し味わっていると、やがて恨みに変わります。外部から放たれた矢によって瞬間的に発生した苦しみが、自分の妄想でさらに増幅されていく――。人間にはそういうところがあるのです。

イヤな感情から離れられないときは

■あっぱれ、原坦山和尚の「離れる力」

では、どうすればいいのか。そのヒントに、原坦山（はらたんざん）という和尚のエピソードを紹介しましょう。

坦山和尚は江戸後期から明治半ばの時代を生きた仏教学者であり、曹洞宗の僧侶。私の母校である駒澤大学（当時は旃檀林：せんだんりん）で教鞭をとり、のちに総監を任じられた人物です。

その坦山が仲間の奕堂（えきどう）と旅をしたときのこと。雨が降ってきて、川が増水してしまいました。橋がなく、じゃぶじゃぶ歩いて渡るのは難儀です。ふと周囲を見ると、彼らと同じように、川の流れを見て困っている女性がいました。

彼女が意を決して、川を歩いて渡ろうと足を踏み出した、まさにそのときです。坦山は彼女のもとに駆け寄り、こういいました。「ちょっとお待ちなさい。私がおぶってあげましょう」と。

おかげで女性は無事、向こう岸までたどり着きました。

お礼をいう女性を残して、さっさと先を行った坦山でしたが、これを見ていた奕堂は心中穏やかではありません。

「仏道を志す者が、若い女性をおんぶして川を渡るとはけしからん。修行をなんと心得る」という思いが頭から離れず、坦山に対する嫉妬まじりの怒りがいつまでもくすぶっていました。

やがて夜が来て、宿に落ち着いたころ、奕堂は悶々とする気持ちを抑えられず、ついに坦山に怒りをぶちまけました。

「さっきのはなんだ。修行中の身なのに、若い女性をおんぶするとは！」

すると坦山は、奕堂の剣幕に驚きながらも、すぐに大笑いしてこういいました。

「私はあの女をとっくに背中から降ろして置いてきたのに、お前はまだ抱き続けていたのか。あっはっは」

女性に執着していたのは、奕堂のほう。坦山はただ「困っている人を助けた」だけで、困っている人が女性かどうかなんて、なんの頓着もなかったのです。

奕堂は坦山の行いを見て、「あいつ、いいかっこしやがって」と、腹立たしいような、うらやましいような思いを抱きました。

これが、第一の矢。そこですぐに忘れればいいものを、奕堂はこのことを何度も思い出しては「ちくしょうめ」と怒りを新たにし、第二、第三、第四……次々と新たな矢を自分に向かって放ち続けてしまったのです。

坦山和尚のこの「離れる力」のみごとさ。マイナス感情からなかなか離れられないときは、このエピソードを思い出してくださいね。

マイナス感情の炎は飛び火する

■イヤな感情は「初期消火」が肝心

不愉快な出来事があると、マイナス感情が火種になって、心に火事が生じたようになります。ときに「怒りの炎を燃やす」「嫉妬の炎を燃やす」「憎しみの炎を燃やす」などと表現される、そういう状況になるのです。

ボヤのうちに消火しない限り、火に油を注ぐがごとく、心を焼き尽くす勢いでマイナス感情が燃え盛るでしょう。

そうなったら、自分自身も周りも大変です。自分がのたうち回るくらい苦しいだけではなく、マイナス感情の炎が人間関係のいろいろなところに飛び火するからです。

また心が大火事を起こすと、理性が働かなくなります。イライラも手伝って、あるいは苦しみをまぎらわせようと、やたらあぶらっこいものを食べたり、大酒をあおったり、休みなく煙草を吸ったり、体に悪いことをしたくなるでしょう。

何もいいことはないのです。火が燃え広がってからでは遅いので、第一の矢が刺さったと感じたら、すぐに“消火”に走らなければいけません。

なぜなら、現実の火事と同じで、火が燃え広がらないようにするには、一にも二にも“初期消火”が大切だからです。

では、どうすればうまくいくでしょうか。

初期消火する効果的な方法

マイナス感情を初期消火する一番手軽で効果的なのは、深呼吸をすることです。

呼吸はふだん無意識に行っているものですが、深呼吸は意識的に行うことができます。つまり呼吸は、私たちの無意識と意識をつなぐ1つの機能といっていいでしょう。これはいいかえれば、「無意識のうちに生じたマイナス感情を、深呼吸で鎮める」機能です。

イヤなことがあったら、自分に矢を向けた人のいるその「現場」から少し離れて、とりあえず深呼吸をしてみてください。これだけでかなり気持ちが落ち着きます。

お経を読むのもおすすめです。お経を読むのときの、長く吐く息は副交感神経を優位にするので、心が穏やかになるのです。





お経の内容は理解できなくとも、聖なる言葉にふれることのありがたさが身にしみて、妙な思考は出てこないでしょう。たとえば、有名な『般若心経』などは短く、親しみやすいお経で、初心者の方にはおすすめです。

それから、体を動かすこと。とくに効果的なのは、掃除をすることです。

自分で自分に第二、第三の矢を放ってしまうのは、決まってぼーっとしているときです。

「人間、暇だとろくなことを考えない」といいますが、それと同じで、体を動かしていないと、イヤな出来事がマイナス感情とともに何度もよみがえってくるものなのです。

掃除なら、お手軽にできる運動ですし、整理・整頓・清掃するうちに、心が沈静化され、脳の興奮もおさまり、思考が整理されます。

思えば、毎朝のお勤めとして掃除や読経を行うお寺の生活には、第二、第三の矢を放つような余計な思考をストップする仕組みが備わっているようです。

（大愚 元勝 ： 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長）