チャイナエアラインは、台湾の人気ドリンクブランド「WooTEA（五桐號）」やキャラクター「ケアベア」と提携した、機内提供のスイーツ・ドリンク・アイスクリームを開発した。

「ケアベア」とのコラボレーションでは、台北/桃園発日本行きのエコノミークラスで「ミルクフォーム烏龍サンドクッキー」、長距離路線のエコノミークラスで「カメリア紅烏龍ワッフル」、全路線のプレミアムエコノミークラスで「ラズベリーティーマカロン」を提供する。季節やイベントに合わせた限定スイーツも登場する。

限定グッズとして、キャラクターをデザインした飛行機型ウォーターボトル、多機能アイマスク＆ネックピロー、トラベルバッグ、ぬいぐるみチャーム、トランプなどを、「CAL eMall」で予約販売する。

「WooTEA」とのコラボレーションでは、茶葉とフルーツの風味を生かした、爽やかな「清香烏龍ライススナック」、バターの香る「いちごミルフィーユサンド」、夏にぴったりの「レッドグァバ緑茶アイスクリーム」を短距離路線のエコノミークラスで提供します。ドリンクは「パッションフルーツ紅茶スパークリング」を全路線・全クラスで楽しめるほか、沖縄/那覇・石垣・鹿児島・高松などの短距離路線では「ライチ烏龍茶（アルミパック）」も用意した。