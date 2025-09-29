金満球団メッツ終戦…7月以降0勝の千賀滉大「体が変化」「貢献できなかったことは非常に残念」最後はチームに帯同できず
7月以降は白星を挙げられなかったメッツ・千賀滉大
メッツは現地時間9月28日の敵地マーリンズ戦に0-4で完敗。レギュラーシーズン最終戦を前に、レッズと83勝78敗と並んでいた。レッズが負け、白星を挙げればポストシーズン出場を決められたが、再三の好機を逃して終戦した。
【動画】アロンソの送球ミスが原因!? 千賀がハムストリングを痛めた瞬間をチェック
15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時レート）でフアン・ソトを獲得するなど、昨オフも大型補強を断行してきた金満球団の失意と落胆。千賀滉大はチームに帯同していなかった。不振のため、傘下3Aシラキュースでの再調整を進めていた。
ポストシーズンのロースターに入るかどうかの議論も尽きた右腕は、今季22登板で7勝6敗、防御率3.02で終えた。地元放送局『SNY』のインタビューでは「結局のところ、自分の体に尽きると思います」と答えた。
「あのケガの後は、思い通りに体をコントロールすることができず、それはグラウンドでの結果にも表れてしまいました。最後の1ヶ月ほど、チームに貢献できなかったことは非常に残念です」
千賀は6月12日のナショナルズ戦で右太もも裏を痛め、翌13日に負傷者リスト入り。それまでは13試合に先発して、73回2／3を投げて、防御率1.47。シーズン序盤はドジャース・山本由伸らと防御率のトップ争いを演じていた。
しかし、千賀の言葉通りに7月の復帰後は9登板で0勝3敗、防御率5.90。だからこそ「このケガや様々なことを経て、体が変化してしまった。『前はこうだった、ああだった』と振り返るのではなく、またステップ1から立て直して、オフシーズンに入り、来年強くなって戻ってきたいです」と誓った。
「変化」とは「ケガをして復帰した後、ケガをする前と全く同じではないということ」と説明。故障に泣いたのは昨年も同じ。「オフシーズンに与えられた時間を最大限に活用できれば、強くなって戻ってこられます」と未来を見据えた。
32歳の千賀は来季で5年契約の4年目を迎える。「シーズンの後半、パフォーマンスを発揮できなかったことは残念でした」。長くなったオフシーズンをフル活用して、剛腕が巻き返しを期す。
