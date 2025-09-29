第６０回京都大賞典・Ｇ２（１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）は１０月５日、京都競馬場の芝２４００メートルで行われる。

ショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）が待望の重賞初勝利を手にするか。天皇賞・春３着、宝塚記念４着とＧ１で奮闘。２４年３月のゆきやなぎ賞から遠ざかっている白星をゲットし、秋のＧ１シリーズへ弾みをつけたい。

昨年の菊花賞３着アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は今年に入って大阪―ハンブルクＣ、目黒記念と連勝で重賞初タイトルをゲット。川田将雅騎手が騎乗した１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒５−１１秒３とシャープな動き。重賞連勝へ態勢は整っている。

天皇賞・春４着のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）も秋の始動戦。開幕週で絶好馬場が予想されるだけに前、前で運べる先行力も魅力。下り坂から加速し、自慢のスタミナを生かして粘り込みを図る。

ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は宝塚記念で９着に終わったが、２３年の菊花賞馬。底力を見直したい。

脚部不安から昨秋に復帰したボルドグフーシュ（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）は３歳時に菊花賞、有馬記念で２着。春のＧ１では結果を残せなかったが、２４００メートルへの延長はプラスに働きそうだ。