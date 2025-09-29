ココイチ、秋限定「THE海老カレー」「豚玉あんかけカレーうどん」10月1日から販売

壱番屋が展開する「カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)」は10月1日、「THE海老カレー」「豚玉あんかけカレーうどん」を発売する。

「THE海老カレー」(店内税込1,140円)は、一部店舗を除く全国の店舗で販売。「豚玉あんかけカレーうどん」(店内税込1,090円)は、カレーうどんを取り扱う約800店舗で販売する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

〈再登場「THE海老カレー」〉

「THE海老カレー」は2023年10月に期間限定で発売し、好評を博したメニュー。オマール海老の旨味が溶け込んだ濃厚なカレーソースに、生クリームでまろやかさとコク、トマトでほのかな酸味を加えた。具材には食べ応えのある赤エビが入っている。

「THE海老カレー」の価格は店内飲食1,140円(税込、以下同)、テイクアウト1,194円。海老の量が倍になる「海老増し」は店内1,520円、テイクアウト1,574円。いずれも表示価格はライス300g、辛さ普通の場合。

〈約800店舗限定「豚玉あんかけカレーうどん」〉

「豚玉あんかけカレーうどん」は、カレーうどんの上に、熱々･とろとろのあんかけをのせたメニュー。たまごあんは、焼津産花かつおと利尻昆布の一番だしを利かせたやさしい味わいが特徴で、やわらかな豚角煮を加えた。ライス(100g110円、150g161円)を追加して、締めに追い飯する食べ方もおすすめだという。

「豚玉あんかけカレーうどん」の価格は、店内飲食1,090円、テイクアウト1,144円(各税込)。

