モデルでタレントのアンミカ（53）が28日、MCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」に出演。夫との結婚の決め手を明かした。

結婚観の話題でお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾から「やっぱり好きな人と結婚相手っていうのは見方が変わってくるもんなんですか」と振られたアンミカは、「私は恋愛の延長上にしか結婚はなかったんやけど、歳を重ねるごとに分からへんようになるのは分かる」とコメント。

「私もこの人とは結婚するって毎回思いながら別れて。それを繰り返して35超えたくらいから“好きで結婚って本当にいいの？”とかいろいろ考えすぎて、結果40で結婚した。もうないなって諦めた頃に現れた感じ」と夫で実業家のセオドール・ミラー氏との出会いを明かした。

さらに藤森から「どの感情を一番優先したんですか？」と聞かれ、「それが実は旦那さんは初めてタイプじゃない」と告白。「尊敬できて友達でいようと思った人だった。そこからなんとなく尊敬と好きが混じってきて、なんて素敵な人なんだって、一緒にいるとワクワクしてくる自分に気付いて」と語り、共演者は「素晴らしい」「素敵」と感嘆していた。