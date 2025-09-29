京都〜新潟を結ぶ“北陸道” 国道8号にバイパス開通！ 「60年越し」の“悲願の全線開通”で「米原の大渋滞」が完全解消！ ブツ切れ消滅で今後は「4車線化」も進行

琵琶湖の東側をスルー

国道8号の「米原バイパス」が、2025年9月23日に開通しました。

一体どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。

「米原バイパス」工事の様子（画像：滋賀県）

国道8号は京都市下京区から新潟市中央区までを結ぶ、約600kmの道路です。昔の「北陸道」をそのままたどるルートです。

近江八幡や彦根、米原、長浜など、琵琶湖の南側から東側にかけての各都市を経由し、敦賀で日本海側へ突き抜けます。以後は、福井、金沢、富山、糸魚川、上越、柏崎と、日本海北陸地方の主要都市を結び、新潟駅付近に至ります。

各県ごとにバイパスが整備されており、地域の生活車両だけでなく、長距離ドライバーにとっても比較的走りやすい道路です。

このうち米原バイパスは、滋賀県の彦根市から長浜市にかけて整備された10.3kmのバイパスです。60年前から事業が開始され、2012年までにはほとんどが開通。

いっぽう、彦根市に入ったところの南側2.2km区間が残っており、結局バイパスとしてはあまり意味をなさないブツ切れ状態となっていたのです。

この区間は、米原駅から新大阪駅方面に行くJR琵琶湖線と東海道新幹線が分離するあたりで、物生山をはじめ200mほどの3つの山に阻まれており、トンネルで突き抜ける必要があったことから、進捗は思うように進みませんでした。

今回の開通により、ようやくブツ切れが解消。彦根から米原を通って長浜までが60年の歳月をかけ、新ルートで結ばれることになりました。

旧道では、米原駅前や大垣方面への国道21号と米原IC方面へ分岐する西円寺交差点でよく渋滞が起こっており、ボトルネックとして時間ロスを強いられていましたが、ここを通らずによくなり、当該区間の渋滞解消へ大きな効果をもたらします。

さらに、滋賀県エリアでは時々大雪に見舞われることもあり、旧道では積雪時にスタック車両が多発。通行止めになることもありました。バイパスの開通により、こうした災害時のネットワークの確保も実現しています。

なお、今回の開通区間だけでなく、将来的にはバイパス全線で4車線化される予定で、引き続き事業が進捗しています。