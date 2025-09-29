【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】日本代表10番の「神ターン」

川崎フロンターレに所属するMF大関友翔が、華麗な反転で相手選手を翻弄。U-20日本代表10番の神ターンにファンが衝撃を受けている。

U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワールドカップのグループA第1戦でUー20エジプト代表と対戦。その41分のことだ。

10番を背負う大関は相手陣内のペナルティーエリア手前に陣取り、MF佐藤龍之介から縦パスを受ける。トラップ際をエジプトのMFテボ・ガブリエルに狙われたが、背中でブロックしながら右足でボールを絡めとるようなタッチでターンし、完全に置き去りにした。

そして、中央からボックス内に進入して右足でフィニッシュ。このシュートは相手にわずかに当たって枠外となったが、川崎育ちのMFが卓越したテクニックでメキシコ守備陣を切り崩した。

大関が自ら作り出したチャンスを生かしきれずに悔しさを露わにする中、解説の名良橋晃氏は「あそこでもらって前を向いて、らしさが出ましたね。決定的な仕事ができますからね」と期待を混ぜながら賛辞を送っている。

このワンシーンには、ファンもSNSで反応。「大関のターンうますぎる、決めてくれたら最高」「大関ターーーン！」「大関くんがボール持つとワクワクするよね」「今のは良かったなあ、決めればなお良かった」「大関そのターンは神よ」などと衝撃を受けているようだ。

なお、U-20日本代表はDF市原吏音とMF石井久継のゴールで2ー0と勝利し、見事に大会初戦を白星で飾っている。10月1日にはグループステージ第2節で開催国のチリと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

