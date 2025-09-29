パドレスは２８日（日本時間２９日）に本拠地サンディエゴでのダイヤモンドバックス戦に１２―４で勝ち、レギュラーシーズンを終えた。出番がなかった松井裕樹投手（２９）は６１試合で３勝１敗、１セーブ、防御率３・９８、奪三振６１でメジャー２年目を終えた。「雰囲気はすごくいい。任されたところでしっかり、（失点）ゼロで（ベンチに）帰って来られるように準備したい」と、２年連続のポストシーズン（ＰＳ）に臨む。

前夜のダイヤモンドバックス戦は３回途中から２番手として登板し、今季最長の２回１／３を投げ３安打１失点、１三振２四球と好投。先発右腕キングが予定通り、４９球で降板したため、早くマウンドに上がった。

「試合前から２番目ってのは聞いていた。キングのリミットを聞いたのはブルペンに行ってから。（試合前に）ご飯をいっぱい食べなくてよかった」。シルト監督は試合後、「ユウキは大きな役割を果たしてくれた。素晴らしい投球で大きな併殺打を奪って５回を締め括り、流れをキープしてくれた」と評価していた。

それでも松井は「いい球もあったが、続いていないというのがこういう数字（成績）につながっている。再現性がまだまだ。まだ１か月くらいあるので、それを課題にしっかりと自分の中でいいものにしていきたい」と反省を口にした。

ＰＳ初戦はカブスに決定。４戦５発の鈴木誠也外野手（３１）との対決が楽しみだ。