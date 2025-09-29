SUPER JUNIOR・シンドン「離婚した」　アイドルとしては異例の“公開プロポーズ”が再度話題に

SUPER JUNIORのシンドンが15年前の公開プロポーズを振り返り、注目を集めている。

【写真】シンドンの衝撃ビフォーアフター

9月27日に公開されたYouTubeチャンネル「根本チャンネル」の予告映像には、シンドンがユンホ（東方神起）、ウニョク、キュヒョン（SUPER JUNIOR）、タレントのイ・シアンらと酒席を囲む姿が収められていた。

イ・シアンから「結婚されていませんでしたか？」と聞かれたシンドンは、「離婚しました」と冗談を飛ばした。これは事実ではなく、場を和ませるための“サプライズ”だった。

その後、シンドンがイ・シアンに理想のタイプを尋ねると「（ドラマ『花より男子』の）ク・ジュンピョ（道明寺司）が好きだった」と回答。シンドンが「ハードルが高すぎる」と慌てる一幕もあった。

今回の予告映像で特に注目されたのは、2010年にシンドンが行った公開プロポーズが再び話題になった場面だ。当時、シンドンは交際中の恋人をテレビで公表し、結婚の意思まで明かして大きな反響を呼んだ。

（画像＝ユーチューブ）イ・シアン（上）、シンドン

バラエティ番組『強心臓』に出演した際には「アルバムを出す前に会社の社長に結婚の許可をもらった」と語り、「永遠に一緒にいてほしい」と公開プロポーズしたエピソードは、今もファンの記憶に鮮明に残っている。ただ、2人は結婚には至らず、2013年に別れたと伝えられた。

15年前、アイドル界に衝撃を与えた公開プロポーズで知られるシンドン。今回は冗談交じりの“離婚発言”で再びトーク力を発揮し、ファンの注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。