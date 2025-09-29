上白石萌歌「今日だけ髪が伸び太」エクステで雰囲気一変「可愛い天使」「ロングヘア最高」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】女優で歌手の上白石萌歌が28日、自身のInstagramを更新。エクステを付けた衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】上白石萌歌、エクステ付けた別人級ショット
同日に佐賀県唐津市で開催された音楽フェス「DROP FESTIVAL」に出演した上白石は、「Karatsu Drop Festival 2025 来てくださったみなさまありがとうございました」と感謝。エクステを付けたロングヘアに、白いシースルーのトップスとデニムを合わせた姿を載せており、「歌っている目線の先に海があって、波の香りや風を感じながら特別なひとときを過ごすことができました」とイベントの感想を綴った。ストーリーズでは「今日だけ髪が伸び太」とユーモア溢れるコメントと、鏡越しの自撮りショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い天使」「ロングヘア最高」「髪型で雰囲気変わる」「似合いすぎる」「美しい」「海に似合うし綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】上白石萌歌、エクステ付けた別人級ショット
◆上白石萌歌、エクステ付けたロングヘアでイベント出演
同日に佐賀県唐津市で開催された音楽フェス「DROP FESTIVAL」に出演した上白石は、「Karatsu Drop Festival 2025 来てくださったみなさまありがとうございました」と感謝。エクステを付けたロングヘアに、白いシースルーのトップスとデニムを合わせた姿を載せており、「歌っている目線の先に海があって、波の香りや風を感じながら特別なひとときを過ごすことができました」とイベントの感想を綴った。ストーリーズでは「今日だけ髪が伸び太」とユーモア溢れるコメントと、鏡越しの自撮りショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い天使」「ロングヘア最高」「髪型で雰囲気変わる」「似合いすぎる」「美しい」「海に似合うし綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】