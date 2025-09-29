乃木坂46中西アルノ「ハワイで買った」オフショルワンピ姿披露「可愛くて綺麗」「夏っぽくて似合う」
【モデルプレス＝2025/09/29】乃木坂46の中西アルノが28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが際立つワンピースを着用した姿を公開した。
【写真】乃木坂46中西アルノ、美デコルテ際立つオフショルワンピ姿
中西は「昨日のはリアルミーグリとリアルサイン会ありがとうございました」「あ〜〜楽しかった〜〜」とコメントし、美しいデコルテラインが際立つオフショルダーのワンピース姿を披露した。
投稿では「この日は、9月末とは思えないほどの季節感でお送りしました。でも名古屋、30度超えるって聞いてたんだもん。真夏日だって」と暑さを理由に夏らしい装いを選んだことを説明し、「だからこの間の夏休みに、ハワイで買ったワンピースを着ちゃったよ〜。お気に入りだったしみんなの前で見せたかったの」とファンへの思いを明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛くて綺麗」「似合う」「夏っぽくて似合う」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
