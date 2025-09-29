ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

毎日使える！軽量コンパクトな【コールマン】バックパックがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-27 003135


年齢・性別問わずに使えるシンプルさ、豊富なカラーとサイズ展開が人気の「WALKER(ウォーカー)シリーズ」がリニューアル。タウンユース、アウトドア、通学、ビジネスシーンなどマルチに活躍するアイテムでアクティブな毎日をサポート。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-27 003205


背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用。クッション性もある為、肩の負担を軽減してくれる。

スクリーンショット 2025-08-27 003217


縦型フロントポケットにはエラスティックコード装備。鍵やパスケースなどの取り付けが可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-27 003237


両サイドに500ミリリットルペットボトル収納可能。撥水加工を施した生地を使用し、なおかつジッパーフラップで雨の侵入を防ぐ。