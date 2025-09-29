通勤通学に最適！コンパクトなのに収納力◎【コールマン】の軽量コンパクトなバックパックがAmazonで販売中！
毎日使える！軽量コンパクトな【コールマン】バックパックがAmazonで販売中！
年齢・性別問わずに使えるシンプルさ、豊富なカラーとサイズ展開が人気の「WALKER(ウォーカー)シリーズ」がリニューアル。タウンユース、アウトドア、通学、ビジネスシーンなどマルチに活躍するアイテムでアクティブな毎日をサポート。
背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用。クッション性もある為、肩の負担を軽減してくれる。
縦型フロントポケットにはエラスティックコード装備。鍵やパスケースなどの取り付けが可能。
両サイドに500ミリリットルペットボトル収納可能。撥水加工を施した生地を使用し、なおかつジッパーフラップで雨の侵入を防ぐ。
