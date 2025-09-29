プロ野球DeNAの三浦大輔監督（51）が、今シーズン限りで辞任する。複数のメディアが2025年9月29日に報じた。

南場オーナー「三浦監督の辞意申し出を球団として受理」

DeNAの南場智子オーナー（63）は29日に自身のXを更新し、「すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」などのコメントを投稿した。

三浦監督は現役時代、横浜一筋で投手としてプレーし、「ハマの番長」の愛称で人気を博した。

14年から現役投手とコーチを兼任。16年に現役引退し、野球解説者などを経て19年にコーチに復帰した。

20年に2軍監督を務め、オフにアレックス・ラミレス監督（50）の退任に伴い、1軍監督に就任した。

就任1年目はリーグ最下位に終わったものの、2年目の22年は2位、3年目、4年目は3位でAクラスを死守した。4年目の昨シーズンは、リーグ3位ながらもクライマックスシリーズ（CS）を勝ち抜き、日本シリーズを制した。

今シーズンは首位・阪神に独走を許すも、リーグ2位でのCS進出を決めていた。

「次期監督が内部昇格なら琢朗さんは確かにありそう」

三浦監督の辞任報道はインターネット上で大きな話題となり、SNSで三浦監督の関連ワードがトレンド入りした。

XではDeNAファンから、「次期監督が内部昇格なら琢朗さんは確かにありそう」「タクローさん出番やでって感じやけど進藤さんも可能性あるかな」「次期監督は石井琢朗さんにお願いします」「次期監督候補で色々な方の名前出てますね 村田修一さん 谷繁元信さん 工藤公康さん 個人的には石井琢朗さんにやってほしいですね」「DeNAの次期監督、石川雄洋だったらおもろい。谷繁氏は好調のときはいいだろうけど、不調の時雰囲気が絶望になりそう」などの声の他に、以下のように次期監督を独自予想するファンも。

「次期監督予想 ◎石井琢 ◯工藤 ▲中嶋 △ラミレス ☆古田」「人的次期監督予想 本命：進藤 対抗：ラミレス 穴：栗山 大穴：相川」「本命：石井琢朗 対抗：村田修一 大穴：多村仁志」「次期監督は誰だろうね？ タクロー？ 相川？ 漢村田？ 第二次ラミレス政権？」「ベイスターズ次期監督予想印 ◎石井氏 ◯谷繁氏 ▲ラミレス氏 △原氏 △工藤氏 ☆中嶋氏」

4年連続Aクラス入りを果たすも、優勝を逃したことで辞任を決意した三浦監督。本拠地開催のCSは、10月11日に開幕する。