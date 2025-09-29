お庭やベランダが水遊び場に！持ち運びラクラクの【ボーネルンド】水遊びセット「アクアプレイ」がAmazonで販売中！
水の流れを学べる！【ボーネルンド】の3歳から楽しめる知育あそび！水遊びセット「アクアプレイ」がAmazonで販売中！
運河の国・スウェーデン生まれの「アクアプレイ」は、生活に「水」が密接に関わっている北欧ならではのあそび道具。物が水に浮かぶ、水の流れをつくる、水の力で物を動かすなど、遊びながら水のいろいろな性質を教えてくれる。
年齢の違う子ども達と一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれる。
運河の水の増減を調整したり、パドルで回して水流を作ったり、クレーンで物資を運んでみたり。あそびながら楽しく「水の動き」を学べる。
ロックボックスは付属品をすべて水路の中にしまうことができ、折りたたむとバッグ型に。軽々と持ち運ぶことができるので、手軽に公園に持って行ったり、車に積んでレジャー先で楽しむことができる。
