巨人の3位が決まった。

28日のヤクルト戦に先発した横川が4回7安打4失点でKO。試合は引き分けだったが、2位のDeNAが同点の八回に一挙8得点を挙げて広島に勝利。2試合を残してDeNAの2位が確定。来月11日から横浜スタジアムでのCSファーストステージ（S）開催が決まった。

本拠地決戦を望んだ巨人は、敵地でのCSに臨むことになるが、どっちにしても、とてもCSどころではない状況だ。

さる巨人OBがこう言った。

信頼できる先発投手は山崎ひとりだけ

「信頼できる先発投手が11勝の山崎ひとりしかいない。エース戸郷は前回登板の23日の広島戦で自己ワーストとなる9敗目（7勝）。前日27日に56日ぶりに一軍復帰した頼みのグリフィンも2回4失点でKOされた。この日の横川にしても、前回は5回1失点と好投したからチャンスをもらったものの、前半戦は勝ち星がなく、8月まで一軍と二軍を行ったり来たりしていた投手。9月にローテで回っていた赤星も森田も抹消になり、西舘は救援に回っている。先発3人目からして、もう名前が挙がってきません」

仮にCSファーストSを突破しても、阪神が待つファイナルSでは、さらにコマ不足に陥りそうだ。前出のOBが続ける。

「第2戦を中4日で山崎にするとしても、ファーストSを含めて最低4人は先発を用意する必要がある。巨人は過去にファーストSからファイナルSに向かう際には、基本的に5人で回すケースが多かった」

猫の手も借りたい巨人。最後の手段として浮上するのが、日米通算200勝に王手をかけたまま、この日の登板予定が白紙となった田中将大（36）だという。

「レギュラーシーズン最終戦の10月1日に登板の可能性があるマー君が結果を残せば、ウルトラCでCSでの大抜てきがあるかもしれない。楽天、ヤンキースでエースを張ってきた経験値は抜群ですから」（前出のOB）

ちなみに、CSで勝利を収めても、もちろん「200勝」にはカウントされないが……。

それにしても「あと1勝」が遠い田中だが、好投した試合でも勝ちきれないのは何が原因なのか。驚異の対戦成績を誇る“天敵”に尋ねると、「全然悪くない」と前置きしつつも、「ただ…」とその弱点を指摘していた。いったいどういうことか。

