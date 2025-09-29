Round6 SUGO GT300リザルト

9月21日、2025年スーパーGT第6戦の決勝レースが、スポーツランドSUGOで行われた。

【画像】スーパーGT第6戦・スポーツランドSUGO 決勝レースの様子はこちら 全30枚

GT300クラスは、最後一周で逆転優勝。GT500も前回失格からの今季初優勝と、どちらもドラマチックな結果となった。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑

2位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,平手晃平

3位/#666/ポルシェ911GT3R/近藤翼,ハリー・キング

4位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

5位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝

6位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

7位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,野村勇斗

8位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,小林利徠斗

9位/#5/トヨタ86MC/塩津佑介,木村偉織

10位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

11位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟

12位/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ロベルト・メリ・ムンタン

13位/#30/トヨタGR86/永井宏明,織戸学

14位/#360/日産GT-RニスモGT3/青木孝行,荒川麟

15位/#0/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2/小暮卓史,元嶋佑弥

16位/#9/メルセデスAMG GT3/阪口良平,冨林勇佑

17位/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹

18位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ/松浦孝亮,坂口夏月

19位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,柴田優作

20位/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,佐藤公哉

21位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗

22位/#61/スバルBRZ GT300/井口卓人,山内英輝

23位/#31/レクサスLC500/オリバー・ラスムッセン,小山美姫

-/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3エボ/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

-/#20/トヨタGR86/平中克幸,清水英志郎

-/#26/レクサスRC F GT3/イゴール・オオムラ・フラガ,安田裕信

-/#2/トヨタGR86/堤優威,平良響

-/#96/レクサスRC F GT3/新田守男,高木真一

Round6 SUGO GT500リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#24/日産フェアレディZ/松田次生,名取鉄平

2位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

3位/#17/トヨタ・シビック・タイプR-GT/塚越広大,小出峻

4位/#16/トヨタ・シビック・タイプR-GT/大津弘樹,佐藤蓮

5位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

6位/#100/トヨタ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐

7位/#14/トヨタGRスープラ/大嶋和也,福住仁嶺

8位/#8/トヨタ・シビック・タイプR-GT/野尻智紀,松下信治

9位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

10位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南

11位/#38/トヨタGRスープラ/石浦宏明,大湯都史樹

12位/#3/日産フェアレディZ/佐々木大樹,三宅淳詞

13位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

14位/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

-位/#64/トヨタ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき



