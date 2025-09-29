『葬送のフリーレン』ぬいぐるみで欲しい！ 大川ぶくぶ、イラスト描き大反響「かわええ」
漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が27日、自身のXを更新し、アニメ『葬送のフリーレン』のイラストを投稿した。
【画像】顔ぷにぷに！ぶくぶ先生が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
『葬送のフリーレン』との公式コラボイラストも描いているが、今回は魔術書に笑顔を見せるフリーレンのイラストを投稿。これにファンは「かわいい、ぬいぐるみで欲しい」「フリーレン、かわええw」「中指を立てる魔法」などと反応している。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが2023年9月〜2024年3月にかけて放送された。
第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、2026年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
【画像】顔ぷにぷに！ぶくぶ先生が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
『葬送のフリーレン』との公式コラボイラストも描いているが、今回は魔術書に笑顔を見せるフリーレンのイラストを投稿。これにファンは「かわいい、ぬいぐるみで欲しい」「フリーレン、かわええw」「中指を立てる魔法」などと反応している。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、2026年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。