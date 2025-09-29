親や祖父母からの資金援助で、夢のマイホームを──。それを後押しする「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」は、多くの若い世代にとって心強い制度です。しかし、適用要件を誤解し、のちのち後悔することも……。実情をみていきます。

高齢世代に偏在する資産を、現役世代へ

政府は経済活性化を目的とし、税制優遇によって世代間の資産移転を促しています。その代表格が、親や祖父母から住宅取得のための資金援助を受けた際に、一定額まで贈与税が非課税となる「住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置」です。

2025年9月現在、この制度では質の高い省エネ住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円までが非課税となります。住宅価格が高騰するなか、マイホーム購入を考える若い世代にとって心強い制度といえるでしょう。

しかし、この制度はその適用の条件が複雑なため、インターネットの情報だけを頼りに自己判断で進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる危険があります。

33歳同い年夫婦のマイホーム計画

地方都市に住むヨシヒコさん（仮名／33歳）と妻のカナさん（仮名／33歳）。ヨシヒコさんは年収710万円の会社員、カナさんは年収110万円のパート社員です。夫婦は、太陽光発電システムを備えた省エネ性能の高い注文住宅の購入を計画していました。

夫婦は、省エネ性能の高い注文住宅（総額6,000万円）の購入を計画していました。自己資金は、ヨシヒコさんの貯蓄500万円と、双方の父親からの贈与。残りの額はヨシヒコさん名義の住宅ローンで賄う予定でした。

性能の高い住宅なら夫婦それぞれ1,000万円の非課税枠を使えると知ったヨシヒコさんは、次のような計画を立てます。

土地（1,500万円）： カナさんの父からの贈与1,000万円＋ヨシヒコさんの貯蓄500万円で購入。土地はカナさん単独名義とする。

建物（3,800万円）： ヨシヒコさんの父からの贈与1,000万円を頭金に、残り3,500万円をローンで支払い。建物はヨシヒコさん単独名義とする。

半年前に双方の父親から入金も済み、工事は翌年4月に着工、完成は9月ごろを予定。順調にみえました。

1年後、税務署から届いた「否認通知」

新居での生活が落ち着いた翌年の夏、夫婦のもとに税務署から「贈与税の申告に関するお尋ね」と「住宅取得資金贈与の非課税特例の否認通知」が届きました。通知に記載された追徴課税額をみて、夫婦は愕然とします。

完璧に思えた計画に、どんな欠陥があったのでしょうか。

計画の3つの落とし穴

夫婦の計画が非課税の条件を満たさなかったポイントは、大きく3つありました。

1．特例の対象は「家屋の所有者」のみ

この制度は、あくまで「住宅用の家屋」を取得するための資金贈与が対象です。国税庁の要件には、「贈与を受けた者が住宅用の家屋を所有（共有持分も含む）すること」と明記されています。カナさんは土地を取得しましたが、建物はヨシヒコさん単独名義。カナさんは「家屋の所有者」ではないため、非課税特例を使えませんでした。

2．資金負担と登記持分のミスマッチ

土地代1,500万円のうち500万円はヨシヒコさんの自己資金。それにもかかわらず土地をカナさん単独名義にしたため、ヨシヒコさん→カナさんへの500万円の贈与とみなされ、思わぬ贈与税が発生しました。

3. 贈与のタイミングが早すぎた

特例では「贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋が“完了に準ずる状態（実務上は上棟相当）”になっていること」が必要です。夫婦は贈与を受けた翌年4月に着工したため、この期限を満たさず、非課税が否認されました。

やり直しは困難

一度成立した贈与を取り消すことは、国税庁の解釈上、非常に困難です。後戻りできない状況を知った夫婦は、人生最大の買い物で大きな後悔を残すことに。

では、どうすればよかったのでしょうか。最善策の一例は以下のとおりです。

・土地はヨシヒコさんが贈与と自己資金で購入し、自身の名義にする。

・建物はカナさんが贈与を頭金にし、残りをヨシヒコさんのローンで支払い、夫婦の共有名義にする。

・資金割合に応じて登記持分を適正に設定する。

このようにしていれば、双方が非課税枠を使えた可能性が高かったのです。

廃止も近い？「生前贈与」のこれから

この住宅資金贈与の非課税制度は、現在2026年12月31日まで延長されています。ただし、政府の税制改正大綱では「格差固定化の懸念」から将来的な見直しが議論されています。そのため、駆け込み利用が増える可能性もありますが、建築資材や人材不足で着工が遅れるケースも少なくありません。

贈与を行う前に、施工スケジュールが期限に間に合うか確認し、かつ税理士など専門家に相談することが、これまで以上に重要になっています。