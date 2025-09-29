ILLIT、思わず抱きしめたくなる「ふにっ、ふわっ」なニット姿 ユニクロWEB CMに初登場
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が、きょう29日公開のユニクロのWEB CMに初登場。思わず抱きしめたくなる「ふにっ、ふわっ」な「スフレヤーン」ニットを着用している。
本WEB CMでは、糸も編み方もすべてをユニクロが開発した素材「スフレヤーン」ニットをILLITのメンバー全員が着用。WEB CMに連動したグループ・ソロのグラフィックも同時公開する。ニットなのにチクチクしないところが特徴のスフレヤーンのアイテムを、それぞれの個性を活かしたコーディネートで着こなしている。
【動画】キュートな笑顔でCMに出演するILLIT 撮影風景も
「ふにっ、ふわっ」というセリフが印象的な本WEB CMでは、MOKAの「ふにっ」、MINJUの「ふわっ」からスタート。素材感が伝わる「スフレヤーン」のセリフは全員で息を合わせて。続くIROHAとYUNAHは韓国語で「ふわっ」を意味する「プクシン」を連続で話すことで、より耳に残るシーンが完成。
WONHEEの「ふにっ、ふわっ プクシン」のセリフでラストシーンへ繋げる。最後はILLIT全員でメンバー同士を抱きしめるようなポーズでスフレヤーンの魅力を表現している。
撮影後に実施したインタビューでは、「スフレヤーンニットはふわふわしていて着心地が良かった」とコメントしたIROHAに続き、WEB CMの中で「もう1回！」のセリフシーンで登場したクマの人形についてMOKAがコメントする場面も。YUNAHからは「スフレヤーンは着心地が良いのでスフレヤーンを着ているメンバーを思わず抱きしめたくなりました」と、WEB CMの最後に登場するポーズを連想させるコメントも。
今回はスフレヤーンニットだけでなく、メリノウールやカシミヤニットを着用したグラフィックも同時公開するほか、ユニクロの店内でしか聞けない放送にも出演。ILLITの楽曲を活用したSNS企画含め多角的に展開していく。
本WEB CMでは、糸も編み方もすべてをユニクロが開発した素材「スフレヤーン」ニットをILLITのメンバー全員が着用。WEB CMに連動したグループ・ソロのグラフィックも同時公開する。ニットなのにチクチクしないところが特徴のスフレヤーンのアイテムを、それぞれの個性を活かしたコーディネートで着こなしている。
「ふにっ、ふわっ」というセリフが印象的な本WEB CMでは、MOKAの「ふにっ」、MINJUの「ふわっ」からスタート。素材感が伝わる「スフレヤーン」のセリフは全員で息を合わせて。続くIROHAとYUNAHは韓国語で「ふわっ」を意味する「プクシン」を連続で話すことで、より耳に残るシーンが完成。
WONHEEの「ふにっ、ふわっ プクシン」のセリフでラストシーンへ繋げる。最後はILLIT全員でメンバー同士を抱きしめるようなポーズでスフレヤーンの魅力を表現している。
撮影後に実施したインタビューでは、「スフレヤーンニットはふわふわしていて着心地が良かった」とコメントしたIROHAに続き、WEB CMの中で「もう1回！」のセリフシーンで登場したクマの人形についてMOKAがコメントする場面も。YUNAHからは「スフレヤーンは着心地が良いのでスフレヤーンを着ているメンバーを思わず抱きしめたくなりました」と、WEB CMの最後に登場するポーズを連想させるコメントも。
今回はスフレヤーンニットだけでなく、メリノウールやカシミヤニットを着用したグラフィックも同時公開するほか、ユニクロの店内でしか聞けない放送にも出演。ILLITの楽曲を活用したSNS企画含め多角的に展開していく。