医療機関で生命維持装置などの操作や管理を行う、臨床工学技士の仕事について知ってもらおうというイベントが28日、三重県総合博物館MieMuで開かれました。

医療機器の体験を通して臨床工学技士の仕事について理解を深めてもらおうと開かれたもので、会場には実際に医療機関で使用されている人工呼吸器や内視鏡などの医療機器が並びました。

訪れた人たちは、臨床工学技士の説明を受けながら、実際に電気メスや血管エコーのほか人工透析を行う透析センターの仕事などを体験しました。

参加者は「カメラで探すやつ（内視鏡）が一番楽しかった」「血を採るところが楽しかったです」「臨床工学技士になってたくさんの人の命を救いたいです」などと話していました。

医療機器を扱う臨床工学技士は、医療現場からの需要は高いものの、臨床工学科がある大学などでは定員に満たないこともあるのが現状で、関係者はまず臨床工学技士という仕事を知ってもらいたいと話していました。

三重県臨床工学技士会三上昌志理事は「まずは医療機器の操作を実際にしていただいてますけど『楽しいな』と思っていただけたらスタートを切れたかなと思っています」と話していました。