24日、東京・江戸川区の路上で飲食店の店員3人が、覆面姿の2人組に催涙スプレーのようなものをかけられ、病院に搬送されました。いま催涙スプレーを使ったとみられる事件が相次いでいるワケをバンキシャ！が取材しました。【真相報道バンキシャ！】

「バンキシャ！」は27日、東京・秋葉原にある防犯グッズなどを扱う店を訪ねた。

中には、約10種類の催涙スプレーが並んでいた。値段は、1本約2000円から1万円ほど。

防犯グッズ店・店長

「小さいのが普段持ち運び用で、大きくなると自宅用」

セールスポイントは「とうがらしが効く」。

しかし、こうした催涙スプレーが、悪用されたとみられる事件が相次いでいる。

24日、東京・江戸川区で、外国籍の男女3人が覆面姿の2人組に催涙スプレーのようなものをかけられた。3人は病院に搬送されたが、いずれも軽傷だった。2人組は、いまも逃走を続けている。

被害にあった人は――

被害者

「突然2人が走ってきて、スプレーをシュッと（かけられた）。目は開けられなくてびっくりした。怖い」

スプレーをかけられた人は、事件から5時間半が経っても激しくせき込む様子が…。

催涙スプレーの主な成分は、唐辛子などに含まれるカプサイシン。目の痛みのほか、呼吸がしづらくなることもあるという。

霧状に噴射し、広範囲に広がるタイプのほか、一見、化粧品のような小型のスプレーには、直線的に噴射するタイプもあり、4メートルほど先まで届くという。

19日には東京・江戸川区で、現金5000万円を運んでいた会社社長の男性が、男2人にスプレーを吹きかけられた。男性は軽傷を負ったという。

催涙スプレーのようなものを使った事件は、いまなぜ相次いでいるのか。

元神奈川県警 捜査一課長・鳴海達之氏

「催涙スプレー自体が手軽に入手できる、インターネットでも買える、みなさん護身用ということで持っている。犯罪目的で買う人も中にはいる。職務質問する警察官も判断は難しい」

実は催涙スプレーは、販売について明確なルールがない。しかしこの店では、独自のルールを作って販売していた。

「バンキシャ！」が、買おうとしてみると――。

防犯グッズ店・店長

「1800円になります。身分証のコピーをとらせていただきます」

他にも、使用目的を確認するほか、18歳未満への販売も行っていないという。

防犯グッズ店・店長

「武器になってしまうので、（犯罪の）抑止のためだったりとか、事件が起きたときに警察が（購入者を）照会できるように身分証をとっています」

強盗などの事件があると、この店では、護身用に購入する人が2倍から3倍に増えるという。

実際に取材中、催涙スプレーを購入した人もいた。その目的を聞くと――。

催涙スプレーを購入した人

「護身用で持つようにします」

職場がある新宿で“ある経験”をしたことが購入を考えるきっかけになったという。

催涙スプレーを購入した人

「急に腕をつかまれたことがあって、やっぱり怖くなってて買いました」

一方、自宅に置いているという人もいた。ともに暮らす父親が、催涙スプレーを買ったという。

自宅に設置している人

「玄関が2つあって、玄関にそれぞれと、窓があるトイレに置いてあります。最近、家屋に侵入（する事件）とか、強盗とかが増えているから」

しかし専門家は、たとえ護身用であっても、取り扱いには十分な注意が必要だと話す。

元神奈川県警 捜査一課長・鳴海達之氏

「1回噴霧すると広がりますから、周りの人たちの目に入ったり、当然被害は受ける。自分が予期しない部分（の被害）があるので、過失傷害（にあたる）というとらえ方もできるかもしれない。加害者になる可能性は十分にある」

さらに刑事事件に詳しいアトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士によると、「正当な理由」なく催涙スプレーを携帯することは、軽犯罪法に触れるリスクがあると警鐘を鳴らしている。

（※9月28日放送『真相報道バンキシャ！』より）