2025年9月29日〜10月5日の運勢「てんびん座（天秤座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
出たとこ勝負で。
心配性スイッチが入って、準備万端整えたくなりそう。
でも、あれこれ下調べをしたり、予約をしたりすると、時間や制約に縛られてしまうことに。また、あれもこれも用意しても、結局使わないでムダになる可能性も高めです。今週は、なんとかなるとなりゆきに任せてしまうのがいいみたい。
手荷物も軽く、身軽にどうぞ。必要ならば、出先で買う、または、借りる感じでいけばいいし、もっといえば、なくてもなんとかなるはずです。今週を軽やかに過ごすことで、自分のサバイバル能力に自信がついて、強くなれそう。
デートも、気まぐれプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
