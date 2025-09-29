【今週の運勢】2025年10月第1週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

シンプルに、
出たとこ勝負で。

心配性スイッチが入って、準備万端整えたくなりそう。

でも、あれこれ下調べをしたり、予約をしたりすると、時間や制約に縛られてしまうことに。また、あれもこれも用意しても、結局使わないでムダになる可能性も高めです。今週は、なんとかなるとなりゆきに任せてしまうのがいいみたい。

手荷物も軽く、身軽にどうぞ。必要ならば、出先で買う、または、借りる感じでいけばいいし、もっといえば、なくてもなんとかなるはずです。今週を軽やかに過ごすことで、自分のサバイバル能力に自信がついて、強くなれそう。

デートも、気まぐれプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)