大リーグ歴代4位の通算476セーブを誇るエンゼルスのケンリー・ジャンセン投手（37）が28日（日本時間29日）、現役をあと4年続ける意向を示した。本拠アナハイムで行われたアストロズとの今季最終戦後、「あと4年だ。それが目標だ。オフシーズンはあすから始まる。冗談じゃない。あすは午前5時にジムへ行くよ」と語った。30日に38歳の誕生日を迎える。

ドジャースとブレーブスでセーブ王に2度輝いたジャンセンは昨季限りでレッドソックスからFAとなり、今季は1000万ドル（約14億8000万円）の1年契約でエンゼルス入り。メジャー16年目のシーズンは62試合で5勝4敗29セーブ、防御率は2.59だった。

今オフにFAとなるが、エンゼルス残留を第一に考えているという。「このクラブハウスにいる選手たちを心から大切に思っている。チームを再びポストシーズンに導くために貢献したい。それは間違いない」と話したが、「ただ、FAになるとどうなるか分からない。それをこの4年間で学んだ。基本的に状況は自分の手に委ねられていない」と断るのも忘れなかった。

エンゼルスのモンゴメリー暫定監督は「彼は殿堂入り確実で、セーブを挙げるには何をすればいいか分かっている。50歳まで投げ続けると言われても信じるよ」と守護神への信頼を口にした。ジャンセンはメジャー通算933試合で54勝40敗476セーブ、防御率2.57。通算478セーブで歴代3位のリー・スミス（カブス、カージナルスなど）にあと2セーブと迫っている。