絶滅したニホンオオカミと、その血を受け継ぐとされる紀州犬を紹介する企画展が、三重県尾鷲市にある県立熊野古道センターで開かれています。

ニホンオオカミは1905年、奈良県の東吉野村で捕獲されたのを最後に姿を消したとされ、今年でちょうど120年です。

会場には、明治時代に奈良県の上北山村で捕獲されたニホンオオカミの頭の骨や、魔よけとして使われた下顎の根付、さらには熊野古道で巡礼者が襲われた様子を記した古文書などが展示されています。

一方、紀伊半島が原産の紀州犬は、かつて狩猟犬として人々の暮らしに欠かせない存在でした。

年々数を減らしながらも、国の天然記念物に指定され、保存や繁殖が続けられています。

展示では、御浜町に伝わるオオカミの子どもで紀州犬の祖先とされる「マン」の昔話なども紹介されていて、訪れる人の関心を集めています。

企画展の担当者は「絶滅したオオカミと、保護されて今も生きる紀州犬を並べて紹介することで、人と動物の関わり方について考えてほしい」と話しています。

この企画展は、尾鷲市の県立熊野古道センターで、11月30日まで開かれています。