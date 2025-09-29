Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのネックレスを紹介しました。



【写真を見る】【 Number_i・平野紫耀 】 「上品にゴージャスに存在感を出してくれるアイテム」 お気に入りのネックレスを公開





平野さんは、「LE DAMIER DE LOUIS VUITTON は上品にゴージャスに存在感を出してくれるアイテムです。お気に入りです。」とコメントし複数枚の写真を投稿しました。







平野さんは赤い髪が特徴的な黒いシャツ姿で登場し、金色のネックレスとイヤリングを身につけた写真を投稿。さらに、ルイ・ヴィトンの特徴的なオレンジ色の箱や、青いベルベットのジュエリーボックスに収められた金色のチェーンネックレスの写真も公開しました。







投稿に添えられた「Monsieur Sho Hirano」フランス語でムッシュ平野紫耀と書かれた封筒も目を引きます。青いリボンがかかったオレンジ色のルイ・ヴィトンの箱と一緒に写っています。







平野さんは黒いTシャツを着用し、身につけたネックレスが映える写真も投稿。落ち着いた雰囲気の中で、ネックレスの存在感が際立っています。







この投稿に、「素敵なネックレス そして最強にかっこいい」「紫耀くんがつけると更に上品さ増す かっこいい」「ピンクストロベリーヘアーみたい 今日も眩しい」「紫耀くん、凄く似合ってます。かっこいい」「シンプルなのに存在感があって素敵」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】