【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】劇的55号で大谷がサムアップ→異例MVPコールの圧巻光景

3年連続、4度目のシーズンMVPを確信させる光景だった。

ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で今季55号を放つと、その一打にファンは熱狂した。

第1打席にツーベース、第2打席にヒットを放った大谷は、7回の第4打席に2死走者なしの場面でマリナーズの三番手左腕ゲーブ・スパイアーと対戦。すると、0ー2からの3球目、95.1マイル（約153キロ）のストレートをフルスイングし、打球はセンター方向へ高々と打ち上がった。そして、T-モバイル・パークのバックスクリーンやや左側へと伸びてスタンドイン。自身のキャリアハイでなおかつドジャースの球団記録を更新するシーズン55本目のアーチを描いてみせた。

意気揚々とダイヤモンドを一周する大谷は一塁を回ってからスタンドに向かっていつものようにポーズを取っていたが、二塁ベースを回った当たりではファンに向かってサムアップのポーズも披露。最終戦に訪れた観客からは「MVP！MVP！」のチャントも起き、大谷をホームに迎え入れた。歓声は鳴りやむことなく、続きムーキー・ベッツの打席でも大谷へのMVPコールがスタジアム中にこだまするなど、球団の垣根を越え、改めて大谷の人気の高さがうかがえる一幕となった。

今季レギュラーシーズンで最後のホームランには、ファンも「完璧」「さすが」「役者すぎる」「今シーズンも感動をありがとう〜」「日本の英雄」「すごすぎよね！」「伝説を生きてる間に見れて本当に感謝」とSNSなどでコメントを寄せ、MVPを確信する一発に衝撃を覚えるとともに、感動と称賛の声であふれ返っていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）