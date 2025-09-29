2025年9月29日〜10月5日の運勢「おとめ座（乙女座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
ワガママを通して。
本音をいえば、楽しいことしかしたくないはず。
もっと遊びたい、推しを愛でたい、やっと過ごしやすい季節が巡ってきたから、今しかできないことをやりたいのです。でも、仕事も佳境へ、予定を確保することすら危うい忙しさに巻き込まれそう。やるべきことからやるべきですが、我慢すると効率は著しく下がるでしょう。
そこで、発想を変えて、「やりたい」「気になる」ことから先に済ませましょう。早起きをする、半休を取る、夜更かしする、ありとあらゆる手を使って気が済むように動いて。かえって効率がよいはず。
愛は、話し合いで交通整理を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）“好き”が原動力。
