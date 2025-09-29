お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２９日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営による“やらせコメント投稿”騒動に言及した。

番組では、小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」を投稿するように要請した問題について取り上げた。牧島氏は責任を取る形で班長を辞任、小泉氏も謝罪した。

「単純にいい人そうなんだよなあ〜」「ようやく真打ち登場」「去年より渋みが増したか」など小泉氏を持ち上げる内容に加えて、「ビジネスエセ保守に負けるな」などと他候補への誹謗中傷と受け取られるものなど、記載されたコメント例文も紹介した。

カズレーザーは「以前、別の政治家の方がこういった動画の生放送とかに出て、意外と禁止ワードがある、こういう投稿できなかったみたいなのがあって。そうなると、この陣営はこの言葉を気にしているだっていう鏡像が浮かび上がるじゃないですか」と過去の例を引用。「今回、小泉さん陣営はこういうところがパブリックイメージ、ウリだっていうのが見えてくるじゃないですか。“何となくいい人そう”がウリってすごくダメージがありそうな気がするけど」とコメントの中身に言及して、スタジオの笑いを誘った。

「いい人がウリなんだ、あんまり良くないですよ。もっと政策的とかのことがあれば…」と私見を述べた。