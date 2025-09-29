「こんな美人の赤ちゃん見たことない」川崎希、美人過ぎる娘の顔出しショット公開「美男美女でおどろく」
「こんな美人の赤ちゃん見たことない」川崎希、美人過ぎる娘の顔出しショット公開「美男美女でおどろく」
タレントの川崎希さんは9月27日、自身のInstagramを更新。生後2カ月の娘の様子を公開しました。
【動画＆写真】川崎希の美人過ぎる娘
「可愛い〜声も可愛い〜」川崎さんは「グーちゃんに話しかけるとグーって返事してくれるんだ」とつづり、1本の動画と1枚の写真を公開しました。動画には、川崎さんの声掛けに笑顔で応える娘の姿が映っています。かわいらしい声も聞こえ、とても愛らしいです。写真には、ベッドの上で寝転びながら笑顔を見せる娘の様子が収められています。
コメントでは、「もうすでに美人ちゃん」「こんな美人の赤ちゃん見たことない」「将来美人さんになるの間違いなし！」「まるで可愛いキューピーちゃん」「最強の可愛さにやられた」「可愛い〜声も可愛い〜」「こんなにも全員、子供が美男美女でおどろく」と、絶賛の声が集まっています。
「赤ちゃんモデルデビューかな？」6月に出産したばかりの川崎さんは、たびたび家族ショットを公開しています。8月17日には「お出かけ」とつづり、ベビーカーに乗った娘の姿を披露。おでかけを楽しむほほ笑ましい様子です。コメントでは「可愛い ずっと見ていたいねぇ」「朝から癒されました」「赤ちゃんモデルデビューかな？」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
外部サイト