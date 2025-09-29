国内外に店を構える一流シェフ達の料理を一度に楽しめるイベントが28日、三重県多気町にある複合リゾート施設VISONで開かれました。

VISONCHEFFESと題して行われたこのイベントには、日本料理やフレンチのシェフからパティシエまで国内外の人気料理店のシェフ約30人が集まりました。

東京・恵比寿に店を構えVISON内の店舗も監修している日本料理店 賛否両論の笠原将弘さんや「日本一予約が取れない焼き鳥屋」ともいわれる東京・品川「鳥しき」の池川義輝さんなど、名だたる料理人が参加し、直接、参加者に料理を振る舞いました。

参加者は一流シェフの料理やスイーツを楽しむことができるとあって事前販売の500枚のチケットは完売。参加者はシェフ達と直接交流しながら心ゆくまで美食を堪能していました。

「大阪から来ました。目当ては笠原さんです」などと話していました。

また、調理の補助役として相可高校・食物調理科の生徒ら約30人が参加し一流シェフの技術を間近で体感していました。

相可高校・食物調理科2年の横山歩香さんは「色々なシェフの方と交流できるのはすごく貴重だと思うので、将来にぜひ生かしていきたい」と話していました。