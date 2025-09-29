俳優の高岡蒼佑（43）が29日までにインスタグラムを更新。「彼女募集中」とした投稿の反響について明かした。

高岡は27日の投稿で、「いろんな挫折が重なり、まぁ、なかなか傷が癒えてなかったけど、お陰様で少しずつ回復してきましたね」と近況を報告。「人と比べちゃうと、おそらくどうひっくり返っても環境含め、自分は一般的にまともな人ではないから、色々誤解もされ、ネタにもされ、方々から言われることも多い。時には無関係な方達に言われすぎて、それを鵜呑みにしたい人達と、噂好きの方達に対して白目を剥きぽつーんとする事もある」と自身を取り巻く環境について記し、「人からどう見られるとか、こう思われるとか、勝手な妄想の連発で、日々疲れてしまうのはみんな一緒。みんな優しいから氣にしてしまう。放っとけ、放っとけと。自分は今更どう見られてもいい。そんな生き方にはもう慣れました。20年以上好き勝手に言われて、好き勝手に思われて、心も疲弊していく。何よりの商売。楽しみながら、いくところまで、いってしまいましょう」と現在の心境をつづった。

また、この投稿には「#素敵な出逢いが訪れますように」「#彼女募集中」とのハッシュタグも記したが、続く投稿では「#見事に誰からもDMが来ませんでした」「#現実は厳しいようで」とハッシュタグで報告。「#今日もいい一日になりますように」と記した。

高岡は2007年6月に女優の宮崎あおいと結婚したが、11年12月に離婚。18年11月にインスタグラムで、一般女性と再婚して2児の父となったことを報告したが、23年11月に離婚を公表していた。