2025年9月29日〜10月5日の運勢「しし座（獅子座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
無理せずマイペースで。
やれば、できちゃうはず。
しし座さんは、意志が強いから。自分に負けたくない、弱っているところを人に見せたくないし、悟られるのも嫌でしょう。だから、元気なフリをして、ちょっと頑張り過ぎることに。
でも、その分、ダメージは累積します。「やろう」「やらなきゃ」と思いながらも体が動かない、時間ギリギリになって突貫工事でつじつまを合わせ、またバテる……的な悪循環に陥ることに。
あなただけは、あなたの味方でいてあげて。季節がら、「夏の疲れが出たみたい」で、うまく収まるので上手に活用を。
愛は甘えて。頼れない関係は見直すチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は病み上がり。
